Фильм Тимура Бекмамбетова за два дня на Netflix стал самым популярным в США

Детектив «Пропавшая без вести», одним из продюсеров которого выступил Тимур Бекмамбетов, занял первую строку на Netflix в их рейтинге по США всего за два дня на стриминге. До этого картина собрала 45 миллионов долларов (при бюджете в 7) в кинотеатральном прокате. Об этом сообщается в телеграм-канале студии Bazelevs.



Фильм снят в формате скринлайф (значительная часть действия происходит на экране компьютера), режиссерами значатся Николас Д. Джонсон и Уилл Меррик, ранее не имевшие громкой кинокарьеры. Главную роль в картине исполнила 19-летняя Сторм Рид («Одни из нас», «Эйфория», «12 лет рабства»). По сюжету, мать юной героини отправляется в отпуск в Колумбию со своим другом, однако в срок не возвращается. И девушка начинает поиски, которые открывают ей правду о том, как живет ее мать.

