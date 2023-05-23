    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 18

    3 м/с, ю-з

    764мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd79.94eur86.5

    Кино

    Фильм Тимура Бекмамбетова за два дня на Netflix стал самым популярным в США

    7414
    17 комментариев

    Детектив «Пропавшая без вести», одним из продюсеров которого выступил Тимур Бекмамбетов, занял первую строку на Netflix в их рейтинге по США всего за два дня на стриминге. До этого картина собрала 45 миллионов долларов (при бюджете в 7) в кинотеатральном прокате. Об этом сообщается в телеграм-канале студии Bazelevs.

    Фильм снят в формате скринлайф (значительная часть действия происходит на экране компьютера), режиссерами значатся Николас Д. Джонсон и Уилл Меррик, ранее не имевшие громкой кинокарьеры. Главную роль в картине исполнила 19-летняя Сторм Рид («Одни из нас», «Эйфория», «12 лет рабства»). По сюжету, мать юной героини отправляется в отпуск в Колумбию со своим другом, однако в срок не возвращается. И девушка начинает поиски, которые открывают ей правду о том, как живет ее мать.

    Тимур Бекмамбетов много лет успешно работает на американском рынке, 16 мая также стало известно о покупке прав на показ картины Егора Баранова «Возрождение», продюсером которой он был, на показ в США и Канаде.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Тимур Бекмамбетов
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 17

    Гость23 Мая 2023 в 14:12
    Я бы лучше снял.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close