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    «Ъ»: Минпромторг добивается для «Микрона» отсрочки поставок чипов для банковских карт

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    Минпромторг пытается согласовать для производителя полупроводников завода «Микрон» отсрочку поставки чипов для банковских карт. Об этом 23 мая сообщает «Коммерсантъ».

    Причиной тому мог послужить иск к «Микрону» на сумму 312 миллионов рублей, поданный в арбитражный суд компанией «Алиот», которая занимается производством банковских карт. Предмет иска не раскрывается, однако, по версии собеседника издания, он связан с тем, что «Микрон» нарушил сроки поставки чипов производителю банковских карт.

    Это уже второй иск к «Микрону» за последнее время. В марте с иском в арбитраж обратилось ООО «Орен Карт» и потребовало вернуть 268 миллионов рублей предоплаты за непоставленные вовремя чипы. Однако 10 мая производство по делу прекратили — стороны заключили мировое соглашение и договорились перенести поставку на 30 ноября 2023 года.

    По версии источника издания, просрочка поставок чипов связана с высокой загруженностью предприятия и с перебоями в поставках производственных материалов, и Минпромторг добивается отсрочки поставок для «Микрона», чтобы не допустить новых исков в его адрес.

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