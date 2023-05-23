«Ъ»: Минпромторг добивается для «Микрона» отсрочки поставок чипов для банковских карт

Минпромторг пытается согласовать для производителя полупроводников завода «Микрон» отсрочку поставки чипов для банковских карт. Об этом 23 мая сообщает «Коммерсантъ».



Причиной тому мог послужить иск к «Микрону» на сумму 312 миллионов рублей, поданный в арбитражный суд компанией «Алиот», которая занимается производством банковских карт. Предмет иска не раскрывается, однако, по версии собеседника издания, он связан с тем, что «Микрон» нарушил сроки поставки чипов производителю банковских карт.



Это уже второй иск к «Микрону» за последнее время. В марте с иском в арбитраж обратилось ООО «Орен Карт» и потребовало вернуть 268 миллионов рублей предоплаты за непоставленные вовремя чипы. Однако 10 мая производство по делу прекратили — стороны заключили мировое соглашение и договорились перенести поставку на 30 ноября 2023 года.

