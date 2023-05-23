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    В Петербурге с начала года волонтеры «ЛизаАлерт» помогли найти более 150 детей

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    Волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» за 11,5 года работы получили 2 535 заявок о пропаже детей в Петербурге и Ленобласти. Из них живыми найдены 2 322 несовершеннолетних, а погибшими — 45. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

    Только с начала 2023 года добровольцы получили 189 заявок на поиск детей. Живыми нашли 169, а погибшими — троих. Один пока не найден.

    Всего за 12,5 года существования «ЛизаАлерт» в отряд поступило 40 838 заявок на поиск детей по всей России. Живыми нашли 36 901 ребенка, погибшими — 790 (из них утонули 262). Не найдены 295 пропавших.

    Как рассказали в отряде, 25 мая, в Международный день пропавших детей, на территории пространства «Севкабель Порт» откроется созданная «ЛизаАлерт» инсталляция, которая рассказывает о том, как исчезают дети. В ее основе — три детских пропажи, которых не было на самом деле, но в их сюжет заложены истории сотен реальных поисков.

    «Посетители увидят три комнаты, в каждой из которых рассказывается история семьи: папа, мама и — нет, не ребенок, а воспоминание о нем. Пятилетний Ваня заблудился в лесу, четырехлетний Антон утонул, семилетняя Настя ушла с незнакомой тетей… О детских поисках рассказывают сюжеты в программе новостей. Бесстрастный голос ведущей контрастирует с трагедией семьи, где остались только взрослые», — рассказывают в «ЛизаАлерт».

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