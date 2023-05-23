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    Жителя Украины осудили на 16 лет за попытку вербовки россиян

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    К 16 годам приговорили жителя Украины за шпионаж в отношении оборонных предприятий России. Об этом 23 мая сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    Гражданина Украины Андрея Петкевича обвиняли в совершении преступления по статье 276 УК РФ («Шпионаж»).

    Сотрудники спецслужб установили, что Петкевич по заданию спецслужб Украины искал работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей. Он должен был вербовать россиян и получать от них сведения о перспективных разработках в области стрелкового вооружения.

    «Решением суда он приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в ФСБ.

    42-летнего Петкевича из Днепропетровска задержали в августе 2021 года.

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