Жителя Украины осудили на 16 лет за попытку вербовки россиян

К 16 годам приговорили жителя Украины за шпионаж в отношении оборонных предприятий России. Об этом 23 мая сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Гражданина Украины Андрея Петкевича обвиняли в совершении преступления по статье 276 УК РФ («Шпионаж»).

Сотрудники спецслужб установили, что Петкевич по заданию спецслужб Украины искал работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей. Он должен был вербовать россиян и получать от них сведения о перспективных разработках в области стрелкового вооружения.