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    Главы МИД Германии и Венгрии поссорились при обсуждении антироссийских санкций

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    Министры иностранных дел Германии и Венгрии Анналена Бербок и Петер Сийярто поссорились на встрече глав внешнеполитических ведомств стран Европейского союза в Брюсселе. Об этом 22 мая пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на издание Politico.

    Причиной конфликта стала венгерская банковская группа OTP Bank Group. Финансовую организацию Украина внесла в список «спонсоров войны» — из-за этого Венгрия отказалась согласовывать увеличение военной помощи Украине со стороны ЕС.

    На встрече за закрытыми дверьми Сийярто объяснил позицию Будапешта насчет банка. В ответ Бербок «парировала, ссылаясь на неопределенные сообщения, что ОТР признает» Луганск и Донецк российскими, а также «предоставляет кредитные линии российским солдатам». Представитель Венгрии отверг обвинения и добавил, что такие сообщения «некорректны». Также Сийярто отметил, что руководство банка публично выражало поддержку Украине.

    По словам одного из источников издания, обмен мнениями происходил как «цивилизованный и нормальный в рамках дискуссии». Politico пишет, что ссора произошла после того, как другие страны — Швеция и Эстония — также «надавили на Венгрию во время встречи».

    Венгрия, как говорится в СМИ, блокирует новый пакет антироссийских санкций и выделение 500 млн евро странам, передающим оружие Киеву. Власти страны обещали не допускать новых траншей от ЕС Киеву, пока в списках «спонсоров войны» остается OTP Bank Group.

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