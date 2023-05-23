Главы МИД Германии и Венгрии поссорились при обсуждении антироссийских санкций

Министры иностранных дел Германии и Венгрии Анналена Бербок и Петер Сийярто поссорились на встрече глав внешнеполитических ведомств стран Европейского союза в Брюсселе. Об этом 22 мая пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на издание Politico.

Причиной конфликта стала венгерская банковская группа OTP Bank Group. Финансовую организацию Украина внесла в список «спонсоров войны» — из-за этого Венгрия отказалась согласовывать увеличение военной помощи Украине со стороны ЕС.

На встрече за закрытыми дверьми Сийярто объяснил позицию Будапешта насчет банка. В ответ Бербок «парировала, ссылаясь на неопределенные сообщения, что ОТР признает» Луганск и Донецк российскими, а также «предоставляет кредитные линии российским солдатам». Представитель Венгрии отверг обвинения и добавил, что такие сообщения «некорректны». Также Сийярто отметил, что руководство банка публично выражало поддержку Украине.