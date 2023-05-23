    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 12

    2 м/с, ю-в

    765мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd79.94eur86.5

    В Петербурге остановили каршеринг с пьяным водителем. Пассажир назвал сомнительный повод для празднования

    306
    2 комментария

    В Приморском районе Петербурга остановили автомобиль каршеринга, которым управлял пьяный водитель. Беседе с правоохранителями предшествовала погоня. Об этом 23 мая сообщает «Дорожный инспектор».

    Ночью в минувшее воскресенье в салоне машины нашли пиво, орешки в подстаканниках, бутылку водки и нетрезвого пассажира. На вопрос полицейского о том, что оба отмечали, он ответил: «День рождения какой-нибудь». Свое состояние описал как хорошее.

    Дорожный инспектор.

    29-летний водитель каршеринга объяснил, что товарищ якобы дал ему аккаунт и попросил довезти до дома. То, что сам прикасался к спиртному, активно отрицал. Результаты алкотестера показали обратное.

    «Водитель надул 0,564 мг/л (превышение в 3,5 раза). Допустимое значение 0,160 мг/л», — рассказывает «Дорожный инспектор».

    Вдобавок к этому, мужчина не смог предъявить документы и назвался чужой фамилией. В итоге данные все же установили, и его привлекли к ответственности.

    Составлены административные материалы по 12.8 и 12.25 статьям КоАП РФ («Управление т/с в состоянии опьянения» и «Неостановка»). Водителя доставили в отдел полиции, а автомобиль поместили на спецстоянку.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Гость23 Мая 2023 в 01:15
    Отпустите пацана, отпустите.
    +0−0
    Свободу Лёхе!23 Мая 2023 в 01:13
    Как не помнит чей День Рожденья?! ) Михаилу Веллеру, 3/4, Юбилей, 20-ого мая было! )
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close