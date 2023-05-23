В Петербурге остановили каршеринг с пьяным водителем. Пассажир назвал сомнительный повод для празднования

Ночью в минувшее воскресенье в салоне машины нашли пиво, орешки в подстаканниках, бутылку водки и нетрезвого пассажира. На вопрос полицейского о том, что оба отмечали, он ответил: «День рождения какой-нибудь». Свое состояние описал как хорошее.

В Приморском районе Петербурга остановили автомобиль каршеринга, которым управлял пьяный водитель. Беседе с правоохранителями предшествовала погоня. Об этом 23 мая сообщает « Дорожный инспектор ».

29-летний водитель каршеринга объяснил, что товарищ якобы дал ему аккаунт и попросил довезти до дома. То, что сам прикасался к спиртному, активно отрицал. Результаты алкотестера показали обратное.

Вдобавок к этому, мужчина не смог предъявить документы и назвался чужой фамилией. В итоге данные все же установили, и его привлекли к ответственности.



Составлены административные материалы по 12.8 и 12.25 статьям КоАП РФ («Управление т/с в состоянии опьянения» и «Неостановка»). Водителя доставили в отдел полиции, а автомобиль поместили на спецстоянку.

