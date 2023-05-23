«Зеленый» футбол в Петербурге нашел своих болельщиков

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Футбольная команда «Ядро», буквально влетевшая год назад в профессиональную Вторую Лигу, провела 20 мая домашний матч против «Торпедо-2». Встреча состоялась на стадионе «NOVA ARENA». Команда единственного в России «зеленого» клуба сыграла матч с небывалой поддержкой болельщиков. Теперь игроки уверены: они могут положиться на своих фанатов при любом развитии событий.

Трибуны были заполнены до отказа — еще за 10 минут до стартового свистка стало понятно, что будет многолюдно. Посещаемость среди болельщиков оказалась рекордной: 530 зрителей — достойная цифра для клуба Второй лиги. Было немало и московских болельщиков «Торпедо», которые из-за Fan ID перестали ходить на матчи основной команды, но при этом начали активнее поддерживать дублеров.

Действие на поле развивалось стремительно. Правда, ситуация складывалась не совсем в пользу «Ядра»: на 14-й минуте дублеры «Торпедо» забили первый гол, а к концу первого тайма счет был 0:3.



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Здесь стоит отдать должное болельщикам «Ядра»: несмотря ни на что, они мощно поддерживали свою команду. Благодаря этому «ядерные» провели хороший второй тайм. И кто знает, что было бы, забей Никита Васильев чуть раньше? Не исключено, что у «зелено-золотых» появился бы шанс на «камбэк».

«Мы будем побеждать только тогда, когда четко выполняется установка тренера и когда все бьются друг друга и за каждый мяч», — заявил после матча Александр Куртеян, главный тренер команды.

Стоит отметить, что на игры «Ядра» приходят не только взрослые, но и юные болельщики. Большинство детей получают бесплатные билеты во время «зеленых акций», которые ГК «ЯДРО» проводит совместно с застройщиками для жителей города. Эти мероприятия очень важны с точки зрения просвещения общества в области экологии, подчеркивают организаторы.

Стратегия ГК «ЯДРО» состоит из трех элементов: экология, спорт, дети. В апреле, например, футболисты приняли участие в самом масштабном субботнике страны «Зеленая весна» у «Газпром Арены». Спортсмены провели для почти 900 участников события утреннюю зарядку и сами сажали деревья и кустарники. А за несколько дней до игры с «Торпедо-2» футболисты посадили вместе с учениками одной из школ Васильевского острова двухметровую ель прямо в школьном дворе.

Талисман команды — пес по кличке Баджо — регулярно появляется на «зеленых» мероприятиях и экологических акциях. Накануне матча он раздавал билеты на домашнюю игру «Ядра» cо «Знаменем Труда» всем пришедшим на субботник в Приморском районе, который проходил на территории жилого комплекса, построенного Setl Group. Встреча, которая станет для клуба «матчем жизни», пройдет 28 мая на домашней «NOVA ARENA». Сейчас разрыв между «ядерными» и противником составляет три очка.



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