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    «Коммерсантъ»: в Москве по делу о взятке в $1 млн задержали двух прокуроров

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    3 комментария

    В Москве сотрудники ФСБ задержали экс-сотрудника главного управления кадров Генпрокуратуры и прокурора Басманной межрайонной прокуратуры. Поводом стала взятка в $1 миллион, утверждает «Коммерсантъ» 22 мая.

    Дело в том, что управлению «М» ФСБ недавно стало известно о попытке некоего лица, в отношении которого ведется предварительное расследование, решить вопрос с мерой пресечения с помощью взятки, пишет издание. Сумму подследственному якобы назвал адвокат со связями.

    Позже подследственный, как сообщается, усомнился в возможностях юриста. Об обстоятельствах переговоров узнали правоохранители, адвоката задержали. Он пошел на сотрудничество с оперативниками в обмен на освобождение от уголовной ответственности.

    Деньги, которые пометили специальным раствором, вскоре оказались у прокурора из управления служебных проверок и профилактики коррупционных и иных правонарушений главного управления кадров Генпрокуратуры. После задержания его уволили.

    ГСУ СКР по Москве возбудило уголовное дело о посредничестве в передаче взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Пресненский райсуд столицы в прошедшую субботу избрал для фигуранта меру пресечения в виде домашнего ареста.

    По данным издания, экс-кадровик Генпрокуратуры сообщил следствию, что $200 тысяч из $1 миллиона собирался поделить с адвокатом-посредником. Остальные $800 тысяч планировал передать прокурору Басманной межрайонной прокуратуры, которого также задержали. Вскоре ему предъявят обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

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    Комментарии 3

    Гость22 Мая 2023 в 23:51
    А задержали за то, что взятка была в долларах, а не в рублях?
    +1−0
    Михаил Микушин22 Мая 2023 в 23:48
    Прогнило что-то в датском королевстве...

    (С)
    +1−0
    Гость22 Мая 2023 в 23:41
    Уважаемые люди. Ну конечно же домашний арест. Да и украсть хотели чуть чуть.
    +1−0
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