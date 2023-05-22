«Коммерсантъ»: в Москве по делу о взятке в $1 млн задержали двух прокуроров

В Москве сотрудники ФСБ задержали экс-сотрудника главного управления кадров Генпрокуратуры и прокурора Басманной межрайонной прокуратуры. Поводом стала взятка в
Дело в том, что управлению «М» ФСБ недавно стало известно о попытке некоего лица, в отношении которого ведется предварительное расследование, решить вопрос с мерой пресечения с помощью взятки, пишет издание. Сумму подследственному якобы назвал адвокат со связями.
Позже подследственный, как сообщается, усомнился в возможностях юриста. Об обстоятельствах переговоров узнали правоохранители, адвоката задержали. Он пошел на сотрудничество с оперативниками в обмен на освобождение от уголовной ответственности.
Деньги, которые пометили специальным раствором, вскоре оказались у прокурора из управления служебных проверок и профилактики коррупционных и иных правонарушений главного управления кадров Генпрокуратуры. После задержания его уволили.
ГСУ СКР по Москве возбудило уголовное дело о посредничестве в передаче взятки в особо крупном размере (
По данным издания, экс-кадровик Генпрокуратуры сообщил следствию, что