«Коммерсантъ»: в Москве по делу о взятке в $1 млн задержали двух прокуроров

В Москве сотрудники ФСБ задержали экс-сотрудника главного управления кадров Генпрокуратуры и прокурора Басманной межрайонной прокуратуры. Поводом стала взятка в $1 миллион , утверждает «Коммерсантъ» 22 мая.



Дело в том, что управлению «М» ФСБ недавно стало известно о попытке некоего лица, в отношении которого ведется предварительное расследование, решить вопрос с мерой пресечения с помощью взятки, пишет издание. Сумму подследственному якобы назвал адвокат со связями.

Позже подследственный, как сообщается, усомнился в возможностях юриста. Об обстоятельствах переговоров узнали правоохранители, адвоката задержали. Он пошел на сотрудничество с оперативниками в обмен на освобождение от уголовной ответственности.