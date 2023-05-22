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    Умер британский актер Рэй Стивенсон, сыгравший в фильме про супергероя Тора

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    1 комментарий

    Британский актер Рэй Стивенсон умер на 59-м году жизни на острове Искья в Италии. Об этом 22 мая сообщает издание La Repubblica.

    По данным медиа, в течение нескольких дней он принимал участие в съемках фильма, режиссером которого является Фрэнк Чиота. Стивенсону стало плохо в субботу, после чего его госпитализировали.

    «Сегодня состояние актера ухудшилось, вскоре он умер», — сообщает СМИ. Причина смерти не называется.

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    Стивенсон родился в 1964 году в Северной Ирландии. Он знаком зрителям по ролям центуриона Тита Пуллона в сериале «Рим», Портоса в одной из экранизаций «Трех мушкетеров», Вольштагга в фильмах о супергероях Marvel, Карателя из фильма «Каратель: территория войны» и губернатора Бакстона в индийском блокбастере «RRR: рядом ревет революция».

    Фото: Mingle Media TV/ CC BY-SA 2.0

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    Комментарии 1

    Гость22 Мая 2023 в 22:12
    Весьма печально! Запомнился по сериалу "Рим".
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