Умер британский актер Рэй Стивенсон, сыгравший в фильме про супергероя Тора

Британский актер Рэй Стивенсон умер на 59-м году жизни на острове Искья в Италии. Об этом 22 мая сообщает издание La Repubblica.



По данным медиа, в течение нескольких дней он принимал участие в съемках фильма, режиссером которого является Фрэнк Чиота. Стивенсону стало плохо в субботу, после чего его госпитализировали.

«Сегодня состояние актера ухудшилось, вскоре он умер», — сообщает СМИ. Причина смерти не называется.