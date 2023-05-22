Умер британский актер Рэй Стивенсон, сыгравший в фильме про супергероя Тора

Британский актер Рэй Стивенсон умер на
По данным медиа, в течение нескольких дней он принимал участие в съемках фильма, режиссером которого является Фрэнк Чиота. Стивенсону стало плохо в субботу, после чего его госпитализировали.
«Сегодня состояние актера ухудшилось, вскоре он умер», — сообщает СМИ. Причина смерти не называется.
Стивенсон родился в 1964 году в Северной Ирландии. Он знаком зрителям по ролям центуриона Тита Пуллона в сериале «Рим», Портоса в одной из экранизаций «Трех мушкетеров», Вольштагга в фильмах о супергероях Marvel, Карателя из фильма «Каратель: территория войны» и губернатора Бакстона в индийском блокбастере «RRR: рядом ревет революция».