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    Финны ждут флагман береговой охраны США. Он идет на всех парусах

    1954
    14 комментариев

    Учебный парусный корабль береговой охраны США прибудет Хельсинки в начале июня, сообщила пограничная служба Финляндии.

    Как говорится в релизе от 22 мая, флагман береговой охраны США — трехмачтовый барк Eagle — пришвартуется в Южном порту Хельсинки 1 июня. Компанию ему составит патрульный корабль финской береговой охраны Turva.

    Барк Eagle — единственное парусное судно на службе правительства США. С 1946 года он используется для обучения на море будущих офицеров береговой охраны. Парусник был спущен на воду в Германии в 1936 году и достался Соединенным Штатам по итогам Второй Мировой войны. Согласно расписанию, он посетит летом не только Финляндию, но и Норвегию, Данию и Швецию.

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    Комментарии 14

    VKuser27909222 Мая 2023 в 20:20
    А кто знает, что сейчас с парусниками "Седов", "Крузенштерн"? С детства помню, в походы ходили, в регатах участвовали. Старпом одного из них даже на нашем корыте в "халтурный" рейс ходил в 92-м, лично знаком был. Колоритный такой - борода, трубка, настоящий морской волк.
    +1−1
    26586993722 Мая 2023 в 20:15
    Отлично, но мало!
    +1−1
    Гость22 Мая 2023 в 20:15
    Полундра!!!!!!!!!!!
    +0−0
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