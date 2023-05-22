Финны ждут флагман береговой охраны США. Он идет на всех парусах

Учебный парусный корабль береговой охраны США прибудет Хельсинки в начале июня, сообщила пограничная служба Финляндии.
Как говорится в релизе от 22 мая, флагман береговой охраны США — трехмачтовый барк Eagle — пришвартуется в Южном порту Хельсинки 1 июня. Компанию ему составит патрульный корабль финской береговой охраны Turva.
Барк Eagle — единственное парусное судно на службе правительства США. С 1946 года он используется для обучения на море будущих офицеров береговой охраны. Парусник был спущен на воду в Германии в 1936 году и достался Соединенным Штатам по итогам Второй Мировой войны. Согласно расписанию, он посетит летом не только Финляндию, но и Норвегию, Данию и Швецию.