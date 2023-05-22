ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с клубами из России

Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение на приостановку контрактов с российскими и украинскими клубами для иностранных игроков до июня 2024 года, сообщили на официальном сайте организации.



По новым условиям, иностранные тренеры и игроки могут приостанавливать контракты с клубами, принадлежащими Российскому футбольному союзу (РФС) и Украинской футбольной ассоциации (УАФ), до 30 июня 2024 года, при условии предварительного уведомления клубов до 1 июля 2023 года.



Ранее, в июне 2022 года, ФИФА также продлила разрешение для иностранных игроков и тренеров на приостановку контрактов с российскими и украинскими клубами из-за ситуации на Украине. В соответствии с этим решением, если клубы, входящие в состав Российского футбольного союза или Украинской ассоциации футбола, не достигнут соглашения со своими иностранными игроками и тренерами до 30 июня 2022 года и если не будет других согласованных в письменной форме условий, эти игроки и тренеры имеют право приостановить свои контракты до 30 июня 2023 года.

