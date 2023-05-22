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    ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с клубами из России

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    6 комментариев

    Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение на приостановку контрактов с российскими и украинскими клубами для иностранных игроков до июня 2024 года, сообщили на официальном сайте организации.

    По новым условиям, иностранные тренеры и игроки могут приостанавливать контракты с клубами, принадлежащими Российскому футбольному союзу (РФС) и Украинской футбольной ассоциации (УАФ), до 30 июня 2024 года, при условии предварительного уведомления клубов до 1 июля 2023 года.

    Ранее, в июне 2022 года, ФИФА также продлила разрешение для иностранных игроков и тренеров на приостановку контрактов с российскими и украинскими клубами из-за ситуации на Украине. В соответствии с этим решением, если клубы, входящие в состав Российского футбольного союза или Украинской ассоциации футбола, не достигнут соглашения со своими иностранными игроками и тренерами до 30 июня 2022 года и если не будет других согласованных в письменной форме условий, эти игроки и тренеры имеют право приостановить свои контракты до 30 июня 2023 года.

    Предыдущее подобное разрешение ФИФА было действительно до лета 2022 года.

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    Комментарии 6

    26586993722 Мая 2023 в 20:13
    Очень хорошо, но мало!
    +1−1
    Xodok222 Мая 2023 в 20:07
    Я надеюсь, что СК и прокуратура обратят на это внимание. Если надо то посадить и тренеров и игроков в КПЗ.
    +0−2
    Гость22 Мая 2023 в 19:59
    Легко отказаться от голубого и желтого цвета, от украинского борща с салом и пампушками, от Сердючки с горилкой, но зачем же так держаться за английский футбол? Надо быть последовательными.
    +2−1
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