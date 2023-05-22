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    В Екатеринбурге девушка нашла дохлую мышь в коробке с заказом, пришедшим с Wildberries

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    3 комментария

    Мертвую мышь получила жительница Екатеринбурга вместе с напольной вешалкой, заказанной на Wildberries. Об этом 22 мая сообщает E1.RU.

    Фото: Zloy_ekb | Злой Екатеринбург
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    В коробке, которую забрала девушка, было прогрызено основание. Там лежал не только товар, но и хвостатая.

    По словам екатеринбурженки, несмотря на наличие «подарка», возврат вещи для нее оказался платным.

    Фото: Zloy_ekb | Злой Екатеринбург
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    В пресс-службе Wildberries сейчас проводят проверку. В компании заявили, что в случае, если подтвердится вина продавца, по отношении к нему «будут приняты соответствующие меры».

    Фото: Zloy_ekb | Злой Екатеринбург
    Фото: Zloy_ekb | Злой Екатеринбург

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    Комментарии 3

    Панкихой22 Мая 2023 в 20:39
    Мышь повесилась.
    +0−0
    Гость22 Мая 2023 в 20:38
    Странно это. Есть ведь специальные службы против крыс
    +0−0
    Гость22 Мая 2023 в 20:36
    Хорошо, что не моль. Бледную.
    +0−0
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