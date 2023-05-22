В Екатеринбурге девушка нашла дохлую мышь в коробке с заказом, пришедшим с Wildberries

Мертвую мышь получила жительница Екатеринбурга вместе с напольной вешалкой, заказанной на Wildberries. Об этом 22 мая сообщает E1.RU.
В коробке, которую забрала девушка, было прогрызено основание. Там лежал не только товар, но и хвостатая.
По словам екатеринбурженки, несмотря на наличие «подарка», возврат вещи для нее оказался платным.
В пресс-службе Wildberries сейчас проводят проверку. В компании заявили, что в случае, если подтвердится вина продавца, по отношении к нему «будут приняты соответствующие меры».