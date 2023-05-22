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    Пробки в Петербурге пробили 9 баллов

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    2 комментария

    Девяти баллов достигли пробки в Петербурге к половине седьмого часа вечера 22 мая, следует из данных «Яндекса». Это на два балла больше, чем обычно в это время в понедельник.

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    Необычно плотный затор зафиксирован на внутренней стороне КАД, от Приморского шоссе до Комендантского проспекта. Он растянулся на 12,4 км. Водители могут потерять в пробке больше часа, тогда как обычно участок можно проехать за 24 минуты.

    Кроме того, серьезные пробки на Литейном проспекте, Каменноостровском проспекте, проспекте Славы и Невском путепроводе.

    Ожидается, что ситуация на дорогах станет легче в течение часа.

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    Комментарии 2

    своих не бросаем22 Мая 2023 в 18:46
    белгородские авто ?😉
    +0−0
    LindaMc22 Мая 2023 в 18:46
    смотрю, нет толку от ЗСД, только спровоцированное увеличение количества автомобилей. Да еще и метро хромое стало.
    +0−0
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