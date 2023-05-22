Пробки в Петербурге пробили 9 баллов

Девяти баллов достигли пробки в Петербурге к половине седьмого часа вечера 22 мая, следует из данных «Яндекса». Это на два балла больше, чем обычно в это время в понедельник.
Необычно плотный затор зафиксирован на внутренней стороне КАД, от Приморского шоссе до Комендантского проспекта. Он растянулся на 12,4 км. Водители могут потерять в пробке больше часа, тогда как обычно участок можно проехать за 24 минуты.
Кроме того, серьезные пробки на Литейном проспекте, Каменноостровском проспекте, проспекте Славы и Невском путепроводе.
Ожидается, что ситуация на дорогах станет легче в течение часа.