Львы шиканут, а Близнецы затянут пояса. Финансовый гороскоп на июнь от астролога

В июне нужно совершать покупки более обдуманно, чем обычно

Готовимся встречать лето! Многих ждет отпуск и новые впечатления. Звезды будут испытывать нас различными дорогостоящими соблазнами. Расслабиться и погулять как следует или приберечь денег? Наши тюменские коллеги из 72.RU спросили у астролога Татьяны Дерновой.



— Планета любви и финансов Венера 6 июня переходит во Льва и будет там находиться до 10 октября. В этот период захочется быть более щедрыми, баловать детей подарками, активно участвовать в розыгрышах и лотереях. Возможна сильная тяга к развлечениям и излишняя расточительность, даже в ущерб здравому смыслу и срочным обязательным делам, — объясняет астролог.

А чего именно ожидать разным знакам зодиака? Читайте в удобных карточках!