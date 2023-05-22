WhatsApp разрешил редактировать сообщения в переписках

Мессенджер WhatsApp добавил возможность редактировать сообщения в переписках, но только в течение 15 минут после отправки. Обновление станет доступно всем пользователям в ближайшие недели. Об этом 22 мая сообщается в официальном блоге мессенджера.

«Теперь вы сможете легко исправить опечатку или добавить дополнительные сведения уже после доставки сообщения. Просто нажмите на него и удерживайте, а затем выберите "Изменить" в появившемся меню», — говорится в публикации.

Собеседник увидит в сообщении пометку «Исправлено». Однако он не сможет прочитать, что именно было изменено.