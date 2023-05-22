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    WhatsApp разрешил редактировать сообщения в переписках

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    2 комментария

    Мессенджер WhatsApp добавил возможность редактировать сообщения в переписках, но только в течение 15 минут после отправки. Обновление станет доступно всем пользователям в ближайшие недели. Об этом 22 мая сообщается в официальном блоге мессенджера.

    «Теперь вы сможете легко исправить опечатку или добавить дополнительные сведения уже после доставки сообщения. Просто нажмите на него и удерживайте, а затем выберите "Изменить" в появившемся меню», — говорится в публикации.

    Собеседник увидит в сообщении пометку «Исправлено». Однако он не сможет прочитать, что именно было изменено.

    «Мы уже начали внедрять эту функцию по всему миру, и в ближайшие недели она станет доступна всем пользователям», — добавили в WhatsApp.

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    Комментарии 2

    Гость22 Мая 2023 в 18:28
    Теперь дело за Фонтанкой.
    +0−0
    Гость22 Мая 2023 в 18:23
    - Ты умный?
    - Да!

    Изменяю сообщение и скриню:
    - Ты гей?
    - Да!
    +0−0
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