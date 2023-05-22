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    Вечер понедельника Петербург начал сразу с 8-балльных пробок

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    6 комментариев
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    Загруженность дорог в Петербурге уже в начале шестого часа вечера 22 мая доросла до 8 баллов. Это на 2 балла больше обычного для понедельника.

    Необычно плотная пробка собралась к вечеру на внешнем кольце КАД. По данным «Яндекс.Пробок», затор от Московского шоссе до Октябрьской набережной уже в пятом часу превышал 9 километров. Вместо обычных 28 минут преодоление этого участка может занять больше часа. И на внутреннем кольце движение там не намного свободнее — плотная пробка тянется от вантового моста до зоны дорожных работ перед Витебским проспектом.

    Плотный затор также собрался на проспекте Славы, Невском путепроводе, Ивановской улице, Володарском мосту и Народной улице. Пробка растянулась на 5 километров от Бухарестской улицы до Дальневосточного проспекта.

    Необычно плотно также на Токсовском шоссе и Главной улице. Пробка тянется от остановки «Северная ТЭЦ» до реки Охта, и ее длина составляет 4,6 километра.

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    ПетербургПробки
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    Комментарии 6

    Виталий Петров22 Мая 2023 в 18:19
    Достали уже. Сидите дома.
    +0−0
    27938189022 Мая 2023 в 17:51
    Это в Белгороде 8 бальные пробки, а это так, мелочёвка.
    +0−0
    Гость22 Мая 2023 в 17:46
    Верните нам маршрутки.
    +1−1
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