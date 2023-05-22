Вечер понедельника Петербург начал сразу с 8-балльных пробок

Загруженность дорог в Петербурге уже в начале шестого часа вечера 22 мая доросла до 8 баллов. Это на 2 балла больше обычного для понедельника.

Необычно плотная пробка собралась к вечеру на внешнем кольце КАД. По данным «Яндекс.Пробок», затор от Московского шоссе до Октябрьской набережной уже в пятом часу превышал 9 километров. Вместо обычных 28 минут преодоление этого участка может занять больше часа. И на внутреннем кольце движение там не намного свободнее — плотная пробка тянется от вантового моста до зоны дорожных работ перед Витебским проспектом.