Алексей Горшенев исполнит хиты группы «Кукрыниксы» с симфоническим оркестром

Группа «Кукрыниксы» прекратила свое существование в 2018 году, но если за пять минувших лет вы соскучились по тем песням, то есть возможность насладиться ими в особенной аранжировке. Алексей Горшенев исполнит композиции «Кукрыниксов» в сопровождении симфонического оркестра. Услышать это можно будет 24 мая в БКЗ «Октябрьский» (12+).

На долгом творческом пути Алексей Горшенев впервые пробует себя в таком формате, хотя за последние годы музыкант уже не раз демонстрировал, что ему тесно в рамках традиционного рока: это было видно и по дилогии альбомов на стихи Есенина, и по активному участию в написании музыки для зонг-оперы брата, Михаила Горшенева, «TODD», и по недавнему альбому «Фауст» — концептуальному релизу по мотивам произведениям Гете. Так что выступление с оркестром всегда как будто бы было лишь вопросом времени и вот наконец оно настало.

«Для меня, как и для другого мелодиста, услышать симфоническую обработку вживую — это чудо! Песни зазвучат монументально, широко, можно сказать, как приговор. Я точно буду в восторге! Это праздник для нас, феерия!», — делится впечатлениями о предстоящем концерте сам Алексей Горшенев.



Помимо оркестра на сцену выйдут музыканты проекта «Горшенев», а также Дмитрий Гусев — гитарист и сооснователь группы «Кукрыниксы», который является автором многих аранжировок коллектива. Так что концерт обещает быть не только торжеством музыки, но и большим праздником ностальгии для тех, кто соскучился по «Раскрашенной душе», «Звезде», «Колдовству», «Черной невесте» и другим композициям.

