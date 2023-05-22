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    «Новая вторичка» с начала года подорожала на 6%, сделок стало больше почти вдвое

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    Средняя цена квадратного метра в объектах «новой вторички» с начала года выросла на 6% и в апреле достигла 191 тысячи рублей. По данным «Петербургской Недвижимости», количество сделок в апреле по сравнению с январем увеличилось практически вдвое, что отвечает общему тренду на восстановление спроса на первичном рынке.

    — «Новая вторичка» — это квартиры в домах, введенных в эксплуатацию после 2010 года, — пояснил Олег Пашин, генеральный директор «Петербургской Недвижимости». — Жилье такого типа привлекает в первую очередь инфраструктурой — это детские сады и школы на территории, благоустроенные дворы, оборудованные паркинги. Также в таких квартирах более актуальные планировки и ремонт.

    Эксперты в целом отмечают рост покупательского интереса ко всем объектам вторичной недвижимости. Самыми популярными локациями на вторичном рынке стали Приморский, Красносельский и Московский районы. Но цены и самые популярные лоты в этих локациях разные. Если в Приморском и Красносельском районах чаще всего приобретали студии за 180 и 156 тысяч рублей за квадратный метр соответственно, то в Московском предпочитали однокомнатные квартиры за 214 тысяч рублей за квадратный метр. Доля ипотечных сделок в апреле составляет 45% — она не изменилась с начала года.

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