«Новая вторичка» с начала года подорожала на 6%, сделок стало больше почти вдвое

Средняя цена квадратного метра в объектах «новой вторички» с начала года выросла на 6% и в апреле достигла 191 тысячи рублей. По данным «Петербургской Недвижимости», количество сделок в апреле по сравнению с январем увеличилось практически вдвое, что отвечает общему тренду на восстановление спроса на первичном рынке.



— «Новая вторичка» — это квартиры в домах, введенных в эксплуатацию после 2010 года, — пояснил Олег Пашин, генеральный директор «Петербургской Недвижимости». — Жилье такого типа привлекает в первую очередь инфраструктурой — это детские сады и школы на территории, благоустроенные дворы, оборудованные паркинги. Также в таких квартирах более актуальные планировки и ремонт.

