Велосипедист против полиции. «Фонтанка» показывает неожиданную погоню на Полюстровском

Камера запечатлела полицейский эскорт доставщика в Выборгском районе Петербурга. Последний едва ли был доволен и пытался выжать из двухколёсного «коня» всё.
«Фонтанка.ру»
Наблюдать погоню 22 мая могли прохожие у Полюстровского сада. Около трёх часов дня по дорожке, распугивая голубей, мчал велосипедист, за ним — служебный УАЗ. Стремительность последнего указывает, что с проспекта полиция съехала не случайно.
Молодой человек с коробом за спиной к общению, похоже, расположен не был. Долго гнать велосипед вряд ли удалось — УАЗ хоть и уступал в маневренности на поворотах, но всё же явно быстрее.
«Фонтанка» попросила полицейский главк уточнить развязку, оставшуюся за кадром.