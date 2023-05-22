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    Велосипедист против полиции. «Фонтанка» показывает неожиданную погоню на Полюстровском

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    13 комментариев

    Камера запечатлела полицейский эскорт доставщика в Выборгском районе Петербурга. Последний едва ли был доволен и пытался выжать из двухколёсного «коня» всё.

    «Фонтанка.ру»

    Наблюдать погоню 22 мая могли прохожие у Полюстровского сада. Около трёх часов дня по дорожке, распугивая голубей, мчал велосипедист, за ним — служебный УАЗ. Стремительность последнего указывает, что с проспекта полиция съехала не случайно.

    Молодой человек с коробом за спиной к общению, похоже, расположен не был. Долго гнать велосипед вряд ли удалось — УАЗ хоть и уступал в маневренности на поворотах, но всё же явно быстрее.

    «Фонтанка» попросила полицейский главк уточнить развязку, оставшуюся за кадром.

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    Комментарии 13

    Гость22 Мая 2023 в 18:36
    Дожили, уже за доставщиками объедков гоняются.
    +0−0
    Гость22 Мая 2023 в 18:03
    Дал взятку билетами банка приколов?
    +0−0
    Slava_Rossii222 Мая 2023 в 17:52
    Я один не заметил на видео включённых световых спец. сигналов?
    +2−1
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