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    Ваня Дмитриенко, Pharaoh, Клава Кока и другие выступят на фестивале «Петровские ассамблеи»

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    Молодой фестиваль «Петровские ассамблеи», впервые прошедший в юбилейном для Петра Первого 2022 году, возвращается в Петербург. Зрителей снова ждут выступления сразу нескольких популярных артистов — от Вани Дмитриенко до группы «Три дня дождя». Все пройдет 28 мая на стадионе «Газпром Арена» (12+).

    Фото: предоставлено организаторами
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    На один вечер стадион превратится в огромный танцпол, где тысячи людей станцуют и споют вместе с такими разными, но популярными музыкантами: ожидается и меланхоличный лирик Pharaoh, и королева прилипчивых поп-хитов Клава Кока, и новые русские рокеры «Три дня дождя», и автор известного шлягера «Венера-Юпитер» Ваня Дмитриенко, и другие артисты.

    Как сообщают организаторы, в этом году будет так же круто, как в прошлом. «Над ареной летали надувные Ростральные колонны и сфинксы, гигантский экран над сценой поддерживали разноцветные атланты, а ведущие рассказывали об истории города. Постараемся отмечать День города не хуже, чем это делал его основатель Петр Первый!», — заявил режиссер и сценограф Виктор Крамер, один из создателей первых «Ассамблей».

    Убедиться в этом можно будет совсем скоро, а пока можно переслушать песни участников фестиваля, чтобы громко петь и бойко танцевать.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: предоставлено организаторами

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