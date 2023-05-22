«Помогите сделать последний рывок». Двухлетней Полине из Тосно для спасения сердца требуется дорогая операция

Полина родилась с редким пороком сердца. Девочка уже перенесла две операции, но они принесли лишь временное облегчение. Избавить Полину полностью от порока и сделать её сердце здоровым можно, для этого требуется сложная реконструктивная операция. Но провести её могут только за рубежом, и стоимость лечения огромна.

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Полина Кукина, 2 года.

ВПС, Д-ТМА, комбинированный ЛА, ДМПП, ДМЖП, состояние после оперативного лечения.

Спасёт операция. Не хватает 13 836 261 руб.



Полина живёт в городе Тосно Ленинградской области. Она — озорная и улыбчивая девочка, младшая дочка в дружной семье Кукиных. При первом взгляде на малышку невозможно поверить, что у неё редчайшая патология, а позади две операции на открытом сердце. Но самая главная, которая сделает сердечко Полины здоровым, ещё впереди.

К беременности Анастасия относилась ответственно, все скрининги посещала вовремя. На первом врачи сообщили, что у Кукиных будет девочка, а на втором констатировали — у ребёнка сложный врождённый порок сердца. Ещё несколько недель ушло на подтверждение. К тому времени больше половины срока беременности было позади. Анастасии предлагали прервать беременность. На таком сроке это означало бы искусственные роды, при которых, согласно утверждённому протоколу, внутриутробно вводят препарат, вызывающий остановку сердца плода, а после — вызывают родовую деятельность. Для будущей матери это было равносильно убийству, на это она решиться не могла.



Полина появилась на свет на 36-й неделе путём кесарева сечения в кардиоцентре Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова . Мама едва успела взглянуть на новорождённую дочку, как её сразу забрали в палату интенсивной терапии. После проведённого обследования диагноз «транспозиция магистральных артерий (ТМА), дефект межпредсердной и межжелудочковой перегородок» был подтверждён окончательно.

Транспозиция магистральных артерий — сложный порок, при котором крупнейшие сосуды сердца находятся не на своих местах. Аорта отходит от правого (а не от левого, как в норме) желудочка, а лёгочный ствол — от левого. Неправильное расположение главных артерий напрямую влияет на движение крови в организме, но до тех пор, пока ребёнок находится в утробе матери, его малый круг кровообращения не функционирует, и порок не влияет на его развитие. Всё меняется после рождения малыша, с его первым вдохом движение крови по малому кругу запускается, и теперь жизнь ребёнка с ТМА возможна только при наличии сопутствующих дефектов.



Вскоре у Полины проявились признаки сердечной недостаточности: цианоз («синюшный» оттенок кожи), одышка, число сердечных сокращений постепенно возрастало. Также у девочки диагностировали дефект межжелудочковой перегородки, открытое овальное окно и открытый артериальный проток.

На четвёртый день жизни Полине провели процедуру Рашкинда, которая для неё могла стать временным спасением. Но это не помогло — сатурация падала, и врачи приняли решение провести операцию на открытом сердце, увеличивающую лёгочный кровоток, чтобы повысить уровень насыщения крови кислородом. Такой промежуточный этап позволяет выполнить радикальную коррекцию порока сердца в более старшем возрасте.



Когда Полине исполнилось девять месяцев, её сердечко уже работало на износ. По итогам очередного обследования врачи смогли предложить только паллиативную коррекцию порока. Тогда родители стали обращаться за помощью во все крупнейшие российские и европейские клиники. Кардинально вылечить сердце Полины согласились врачи Берлинского кардиоцентра. С помощью неравнодушных людей Кукиным удалось оплатить счёт на операцию, которую сделали, когда девочке был год и два месяца.

«Вопреки ожиданиям врачей состояние сердца Полины не позволило создать анатомически верное его строение. Нам провели операцию Гленна», — вспоминает мама Полины.



Заключающим этапом паллиативной хирургической коррекции сложных пороков сердца является операция Фонтена. Такая операция позволяет продлить жизнь ребёнка, но не делает его сердце здоровым.

Родители Полины продолжили поиск специалистов, которые могли бы провести дочери радикальную коррекцию. Вскоре пришёл ответ из Детской больницы Бостона, США. Там готовы принять Полину на лечение, ведь малышка оказалась отличным кандидатом на проведение операции Никайдо — одной из сложнейших реконструктивных операций в современной сердечно-сосудистой хирургии. Девочке полностью устранят порок, воссоздав анатомически верное строение сердца.



Вместе с приглашением на лечение семья Кукиных получила и счёт — 275 868,70 долл. США. Это порядка 20,5 миллиона рублей. Для семьи из областного города это баснословная сумма. Но этого зависит жизнь их маленькой дочки. Родители Полины обратились за помощью в петербургский благотворительный фонд «Алёша», который открыл сбор средств. На данный момент собрано более 30 % от необходимой суммы.

«Полина — замечательная любознательная девочка, она всеобщая любимица. Сейчас она уже уверенно стоит на ножках и пытается бегать. Обычно в её возрасте за детками не углядишь, такие они шустрые! Но Полина отличается, при сатурации в 84–86 % она быстро устаёт и порой просто не поспевает за ровесниками. Слёзы на глаза наворачиваются, когда мы с мужем видим, как она борется за жизнь. Большая часть пути уже позади, помогите нам, пожалуйста, сделать последний рывок!» — обратилась мама Полины к неравнодушным людям.

