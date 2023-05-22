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    У «Авроры» на Невском проспекте много красивых пожарных машин. «Фонтанка» узнала причину их приезда

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    4 комментария

    Не меньше пяти пожарных машин и реанимацию увидели горожане утром на Невском проспекте в районе дома 60.

    Дыма читатели, которые проезжали 22 мая мимо около 10:30, не углядели.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Как уточнили «Фонтанке» в МЧС Петербурга, сигнализация сработала в кафе дома 60 по главной магистрали города. Так как рядом находится кинотеатр и это старый фонд, то на место автоматом отправили сразу несколько нарядов. По приезде выяснилось, что на кухне кафе пригорела пища, после чего и сработала сигнализация.

    После осмотра помещения сотрудники МЧС уехали.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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    Комментарии 4

    Zet22 Мая 2023 в 11:56
    Как пожар - хоть увольняйся...
    +1−0
    Гость22 Мая 2023 в 11:44
    Нападение на Аврору ...не может быть ...
    +0−1
    Йёхан22 Мая 2023 в 11:23
    "много красивый пожарных машин."
    Правильно так:
    "много красивый красний пожарных машин." ))
    +1−0
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