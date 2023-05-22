У «Авроры» на Невском проспекте много красивых пожарных машин. «Фонтанка» узнала причину их приезда

Не меньше пяти пожарных машин и реанимацию увидели горожане утром на Невском проспекте в районе дома 60.
Дыма читатели, которые проезжали 22 мая мимо около 10:30, не углядели.
Как уточнили «Фонтанке» в МЧС Петербурга, сигнализация сработала в кафе дома 60 по главной магистрали города. Так как рядом находится кинотеатр и это старый фонд, то на место автоматом отправили сразу несколько нарядов. По приезде выяснилось, что на кухне кафе пригорела пища, после чего и сработала сигнализация.
После осмотра помещения сотрудники МЧС уехали.