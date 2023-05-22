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    Мотоциклист сбил 7-летнего ребенка на Лахтинском проспекте

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    18 комментариев

    Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Приморском районе Петербурга, где пострадал ребенок. Он попал под колеса мотоцикла, переходя дорогу в неположенном месте.

    В 17 часов 21 мая у дома 17 по Лахтинскому проспекту 39-летний мотоциклист из Подмосковья, двигаясь на своем BMW K1300 от улицы Красных Партизан в сторону Бобыльской улицы, сбил 7-летнего мальчика, стало известно «Фонтанке» 22 мая. Ребенок пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода в сопровождении 70-летней бабушки.

    В результате мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб локтя. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Мотоциклист в 2023 году за нарушения ПДД привлекался к административной ответственности 4 раза.

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    Комментарии 17

    Виталий Петров22 Мая 2023 в 12:25
    Как же Фонтанка любит смаковать сколько нарушений было у водителя….
    А еле давайте начинать смаковать, сколько раз этот водитель сходил по-большому в туалет и по-маленькому тоже….
    +0−0
    Гость22 Мая 2023 в 12:24
    "Мотобратаны" уже вписались?
    +0−0
    28030352922 Мая 2023 в 11:43
    И на мотоцикле стоит смотреть по сторонам.
    +0−3
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