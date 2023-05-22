Мотоциклист сбил 7-летнего ребенка на Лахтинском проспекте

Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Приморском районе Петербурга, где пострадал ребенок. Он попал под колеса мотоцикла, переходя дорогу в неположенном месте.



В 17 часов 21 мая у дома 17 по Лахтинскому проспекту 39-летний мотоциклист из Подмосковья, двигаясь на своем BMW K1300 от улицы Красных Партизан в сторону Бобыльской улицы, сбил 7-летнего мальчика, стало известно «Фонтанке» 22 мая. Ребенок пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода в сопровождении 70-летней бабушки.

В результате мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб локтя. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Мотоциклист в 2023 году за нарушения ПДД привлекался к административной ответственности 4 раза.