Во время ремонта в старом доме на Октябрьской набережной нашли кость, предположительно, детского скелета

СК и полиция помогут «продолжить» ремонт в квартире Невского района, где рабочие нашли, предположительно, кость ребенка.
Звонок из дома 98, корпус 2, по Октябрьской набережной в 112 поступил накануне около восьми вечера, стало известно
Прибывшим на место сотрудникам правоохранительных органов ремонтники показали находку, которую сделали при проведении ремонтных работ, а именно — вскрытия полов. Они нашли кость длиной 11 сантиметров, предположительно, от детского скелета.
Останки отправлены в морг для проведения экспертизы.