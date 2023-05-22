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    Во время ремонта в старом доме на Октябрьской набережной нашли кость, предположительно, детского скелета

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    СК и полиция помогут «продолжить» ремонт в квартире Невского района, где рабочие нашли, предположительно, кость ребенка.

    Звонок из дома 98, корпус 2, по Октябрьской набережной в 112 поступил накануне около восьми вечера, стало известно 22 мая ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).

    Прибывшим на место сотрудникам правоохранительных органов ремонтники показали находку, которую сделали при проведении ремонтных работ, а именно — вскрытия полов. Они нашли кость длиной 11 сантиметров, предположительно, от детского скелета.

    Останки отправлены в морг для проведения экспертизы.

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