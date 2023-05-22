В Совфеде предлагают снизить цену ОСАГО для российских машин

Снизить стоимость ОСАГО для российских автомобилей, если степень локализации их комплектующих превышает
«В целях создания стимулов к страхованию транспортных средств с одновременным созданием стимулов к приобретению автомобилей российского производства прошу рассмотреть вопрос о снижении стоимости ОСАГО для российских автомобилей с уровнем локализации не менее
Кутепов отмечает, что в условиях существенного роста тарифов ОСАГО и при «общей низкой стоимости транспортного средства» его страхование становится невыгодным.
Кроме того, по данным ТАСС, Кутепов разработал законопроект об увеличении срока ремонта автомобиля по ОСАГО с 30 до
«Вектор, взятый до 24 февраля 2022 года, направленный на получение владельцем автомобиля восстановленного транспортного средства после ДТП, становится сложным к исполнению», — отмечает автор законопроекта.