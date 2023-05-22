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    В Совфеде предлагают снизить цену ОСАГО для российских машин

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    16 комментариев

    Снизить стоимость ОСАГО для российских автомобилей, если степень локализации их комплектующих превышает 600 баллов, предлагает глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Документ направлен вице-премьеру, руководителю аппарата российского правительства Дмитрию Григоренко, сообщает 22 мая ТАСС.

    «В целях создания стимулов к страхованию транспортных средств с одновременным созданием стимулов к приобретению автомобилей российского производства прошу рассмотреть вопрос о снижении стоимости ОСАГО для российских автомобилей с уровнем локализации не менее 600 баллов», — говорится в документе.

    Кутепов отмечает, что в условиях существенного роста тарифов ОСАГО и при «общей низкой стоимости транспортного средства» его страхование становится невыгодным.

    Кроме того, по данным ТАСС, Кутепов разработал законопроект об увеличении срока ремонта автомобиля по ОСАГО с 30 до 45 дней, в том числе в связи «с проблемой отсутствия запчастей и разрыва логистических цепочек». По его словам, на фоне санкций дилеры, осуществляющие ремонт автомобилей, станции ТО и страховщики столкнулись с проблемой отсутствия запасных частей и разрыва логистических цепочек.

    «Вектор, взятый до 24 февраля 2022 года, направленный на получение владельцем автомобиля восстановленного транспортного средства после ДТП, становится сложным к исполнению», — отмечает автор законопроекта.

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    Комментарии 16

    Гость22 Мая 2023 в 09:57
    предлагаю всему софеду в отставку по собственному, а на свободные места сироток
    +0−0
    Гость22 Мая 2023 в 09:49
    как там дела со степенью локализации VW, Хендай, Toyota, Ford была ?
    +0−0
    Ккк22 Мая 2023 в 09:14
    Работайте на население, а не на дилеров.
    +1−0
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