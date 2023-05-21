«Вы сделали глупость!» На набережной реки Смоленки мужчина с лиственницей убегал от вопросов

В Петербурге на набережной реки Смоленки местная жительница засняла мужчину, который куда-то спешил с лиственницей в руках. В ответ на просьбу посадить дерево назад он только отворачивался от камеры.
«Вас все равно камеры уже засекли. Вы сделали очень, очень и очень большую глупость», — увещевала вечером 21 мая прохожего петербурженка. Тот ускорял шаг.
читательница «Фонтанки» Ирина
«Фонтанке» женщина рассказала, что он шел сначала в сторону залива, а потом обратно. На месте следования осталась яма и свежая земля.