«Вы сделали глупость!» На набережной реки Смоленки мужчина с лиственницей убегал от вопросов

В Петербурге на набережной реки Смоленки местная жительница засняла мужчину, который куда-то спешил с лиственницей в руках. В ответ на просьбу посадить дерево назад он только отворачивался от камеры.

«Вас все равно камеры уже засекли. Вы сделали очень, очень и очень большую глупость», — увещевала вечером 21 мая прохожего петербурженка. Тот ускорял шаг.