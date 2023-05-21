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    «Вы сделали глупость!» На набережной реки Смоленки мужчина с лиственницей убегал от вопросов

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    12 комментариев

    В Петербурге на набережной реки Смоленки местная жительница засняла мужчину, который куда-то спешил с лиственницей в руках. В ответ на просьбу посадить дерево назад он только отворачивался от камеры.

    «Вас все равно камеры уже засекли. Вы сделали очень, очень и очень большую глупость», — увещевала вечером 21 мая прохожего петербурженка. Тот ускорял шаг.

    читательница «Фонтанки» Ирина

    «Фонтанке» женщина рассказала, что он шел сначала в сторону залива, а потом обратно. На месте следования осталась яма и свежая земля.

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    Комментарии 12

    Гость21 Мая 2023 в 23:15
    Женщина кровосос!)))
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