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    «Влетел в стоящего перед ним мотоциклиста». Человек пострадал в аварии с такси на Обводном

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    Мотоциклист пострадал в аварии на набережной Обводного канала. По словам очевидицы, в него «на полной скорости» въехало такси.

    Кадры с места событий 21 мая публикуют в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». Авария попала на видеорегистратор — ролик опубликовала в комментариях подписчица группы. На кадрах видно, как такси врезается в другой автомобиль, а между ними оказывается мотоциклист. Кажется, что его удар почти не задел, но очевидцы сообщают, что мужчину увезла скорая.

    Мотоциклист находится в состоянии средней тяжести, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

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