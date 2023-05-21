Минобороны РФ подтвердили взятие Бахмута, Зеленский сравнил город с Хиросимой: новости СВО за 21 мая

Зеленский опроверг информацию о взятии Бахмута Фото: Алексей Волхонский / V1.RU Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



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В Минобороны РФ подтвердили взятие Бахмута — На Артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск завершено освобождение города Артемовска, — сообщили в ведомстве. Президент Украины данную информацию опровергает. — Украинские военные находятся в Бахмуте, в каких точках — делиться не буду, Бахмут на сегодняшний день не захвачен РФ, — заявил Зеленский на саммите G7 в Хиросиме.



На полях саммита украинский лидер сравнил обстановку в Бахмуте с Хиросимой, пострадавшей от удара ядерной бомбы. — То, что произошло в Хиросиме, и те разрушения, которые у нас… Скажу откровенно, скажу открыто — фото разрушений Хиросимы напоминают мне Бахмут, — сообщил Зеленский.

Президент США Джо Байден тоже прокомментировал ситуацию. — Вокруг Бахмута идут обсуждения — потерян он или нет. Правда в том, что Россия понесла потери около ста тысяч человек в Бахмуте. Это трудно восполнить, — сказал Джо Байден.



США не возражают против ударов по Крыму Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не возражают против использования Украиной своего оружия для ударов по Крыму. — Мы сказали, что не позволим Украине использовать американские и западные вооружения для ударов по России. А мы считаем, что Крым — это Украина, — заявил Салливан.

Передача Украине американских истребителей Европа и Америка активно обсуждают передачу Киеву истребителей F-16. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал обучение украинских пилотов управлению F-16 посланием РФ против затяжного конфликта. По его мнению, мирный план «не может быть связан с простым замораживанием конфликта».

При этом канцлер сообщил, что участие Германии в возможных поставках Киеву истребителей F-16 не обсуждается. — Всем известно, что у нас нет даже таких самолетов, — приводит NTV слова канцлера на полях саммита G7. Джо Байден заявил, что не ожидает участия F-16 в готовящемся контрнаступлении Украины. Он также заявил, что Киев не будет использовать F-16 для атак российской территории. По словам Байдена, в этом его уверил Зеленский.

Также лидер США заявил, что суверенитет и территориальная целостность Украины «переговорам не подлежат».



— Мы вместе с партнерами по G7 поддерживаем Украину и продолжим делать это в дальнейшем, — пообещал Байден.

В Волгограде завели уголовное дело после сожжения Корана Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении доставщика еды с Украины, который сжег Коран у мечети. Молодому человеку вменяют оскорбление чувств верующих. По данным следствия, юноша сотрудничал с СБУ Украины и пытался таким способом заработать 10 тысяч рублей.

Как сообщили в Следственном комитете, задержанного зовут Никита Журавель. Молодой человек несколько лет живет в Волгограде, родился он на Украине в 2004 году.

