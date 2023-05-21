«Уходи оттуда!» Под Екатеринбургом вспыхнула крыша жилого дома

В Свердловской области в городе Арамиль днем 21 мая горела крыша жилого дома. E1 опубликовали снятое очевидцем видео, на котором из окон полыхающего здания выкидывают вещи.
— Уходи оттуда! — кричат собравшиеся у дома горожане.
По данным МЧС, изначально загорелись хозяйственные постройки, но огонь перешел на жилой дом барачного типа. Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров.
36 человек, включая семерых детей, эвакуировались из здания самостоятельно. Информация о пострадавших не поступала.
В 18:02 по местному времени пожар потушили. С момента появления первых новостей о пожаре в СМИ прошло около 50 минут.