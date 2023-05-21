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    Военнослужащего задержали по делу о попытке похитить полугодовалую девочку под Лугой

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    2 комментария

    Жительница поселка Оредеж сообщила полиции, что знакомые похитили ее полугодовалую дочь, за которой присматривала бабушка. Ребенка нашли в машине с военнослужащим и его спутницей.

    Сообщение о похищении поступило в полицию во втором часу ночи в субботу, стало известно «Фонтанке» 21 мая. Через полчаса на въезде в деревню Заклинье наряд ГИБДД остановил такси «Шкода Рапид». Кроме ребенка, пассажирами были житель Заклинья — 43-летний военнослужащий — и его 34-летняя сожительница.

    Девочку осмотрели медики скорой помощи, затем в удовлетворительном состоянии ее увезли в больницу в Луге. Возбуждено уголовное дело о похищении ребенка группой лиц по предварительному сговору. Фигуранты временно находятся в изоляторе.

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    Комментарии 2

    Гость21 Мая 2023 в 14:20
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