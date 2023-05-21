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    В Белгородской области за сутки обстреляли шесть районов

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    В Белгородской области за последние 24 часа под обстрел попали шесть районов, сообщает 21 мая губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Вот список пострадавших районов:

    — в Белгородском районе по селу Щетиновка выпустили семь снарядов из артиллерии. Пострадавших и разрушений нет;

    — в Борисовском районе зафиксировали четыре минометных обстрела, в том числе в хуторе Лозовая Рудка и селах Богун-Городок и Цаповка. Пострадавших и разрушений нет;

    ⠀— в Волоконовском районе было 24 минометных обстрела, в том числе 18 снарядов рядом с хутором Шаховка, четыре в селе Тишанка и два в хуторе Старый. Пострадавших и разрушений нет;

    — в Грайворонском городском округе — 35 обстрелов. Шесть снарядов упали рядом с селом Дроновка, 29 — около Новостроевки-Второй. Пострадавших и разрушений нет;

    — в Краснояружском районе зафиксировали прилет 11 снарядов рядом с поселком Красная Яруга и шесть в селе Староселье. В Графовке один мирный житель получил травму правой ноги из-за взрыва мины. Мужчину отвезли в больницу. Разрушений нет;

    — в Шебекинском городском округе — 37 обстрелов. В селе Архангельское поврежден частный дом, в городе Шебекино восемь снарядов попали на полигон ТБО. 21 мая на свалке еще были единичные очаги возгорания, пострадавших нет.

    В этой же публикации Гладков пожаловался на большое количество «непроверенной информации»: «Только за последнюю неделю были вбросы и про танки, и про ДРГ». Губернатор пообещал, что теперь будет публиковать список по обстрелам за прошедшие сутки ежедневно.

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