В Белгородской области за сутки обстреляли шесть районов

В Белгородской области за последние 24 часа под обстрел попали шесть районов, сообщает 21 мая губернатор региона Вячеслав Гладков.

Вот список пострадавших районов:

— в Белгородском районе по селу Щетиновка выпустили семь снарядов из артиллерии. Пострадавших и разрушений нет;

— в Борисовском районе зафиксировали четыре минометных обстрела, в том числе в хуторе Лозовая Рудка и селах Богун-Городок и Цаповка. Пострадавших и разрушений нет;

⠀— в Волоконовском районе было 24 минометных обстрела, в том числе 18 снарядов рядом с хутором Шаховка, четыре в селе Тишанка и два в хуторе Старый. Пострадавших и разрушений нет;