Как заманить миллениала в деревню? Матвиенко призвала на помощь блогеров

Председателя Совфеда Валентину Матвиенко озадачил вопрос недостаточной популярности сельской жизни среди молодежи. Подмоги политик ждет от сельских блогеров. Они-то и должны показать, что в российской глубинке есть и жизнь, и инфраструктура.

Фото: Михаил Огнев/архив «Фонтанки» Поделиться Поделиться





«Именно вы можете на простом, понятном для молодого поколения языке рассказать о преимуществах жизни на селе, сломать старые стереотипы и предубеждения. Это также важная и востребованная работа», — убеждала Валентина Ивановна возможных союзников. Разговор шел на этой неделе во время встречи с тружениками социальной сферы села, но блогеры и студенты тоже присутствовали. К ним сенатор и обращалась.



Интерес к жизни за городом у россиян, по словам Матвиенко, только растет, но вот показатели рождаемости и смертности все равно подкачали: «Чтобы с этими тенденциями бороться, нужно, чтобы жизнь кипела в каждой деревне или поселке, а ее качество не уступало городским стандартам».



Непосредственно в популяризации должны помочь блогеры, которых стоит в этом полезном для страны деле «поддерживать». «И если люди увидят, что на сельских территориях есть возможности для самореализации, что там работают современные учреждения социальной сферы, ремонтируются дороги, коммунальная инфраструктура, то, уверена, многие горожане вернутся к своим корням, российские села получат второе дыхание. Это одна из наших главных целей», — заключила глава Совфеда.

По запросу «Блоги о жизни в деревне в России» вражеский Google первой же ссылкой выдает 15-ти минутный ролик под названием «Как мы всей семьей мучаемся, живя в деревне». В нем бывший житель петербургского пригорода Андрей расспрашивает жену и дочь, сильно ли они страдают от жизни в доме, где вместо унитаза — биотуалет на улице.



«Мужчина — существо, которое в принципе способно жить в антисанитарных и аскетичных условиях: в окопе, землянке и так далее. Например, мои новые односельчане Артём и Анатолий. Один живет в сарае, в котором собирался держать скотину, а другой — в железном ящике, металлическом кунге (закрытом кузове-фургоне. — прим. ред.) автомобиля ГАЗ-66», — рассуждает владелец блога на 400 с лишним тысяч подписчиков. Оказалось, что уборная дам не волнует: дочь пожаловалась на скуку, а супруга — на нехватку времени.



В большей части видео мужчина в кадре один. Рассказывает про бытовое: как выбрать для дома котел, выгодно ли печь хлеб самому и много ли денег принесет сотня кроликов (спойлер: 35 тысяч чистой прибыли в год). Кажется, что владелец канала «Деревенский блокнот» жизнью вполне доволен. До мечты Валентины Ивановны о качестве к жизни, которое бы «не уступало городским стандартам», впрочем, ещё далеко. Того же водопровода в доме Андрея нет.

На «честные» блоги о деревне спрос отдельный: в YouTube есть отдельные подборки таких каналов. В приоритете те, кто зарабатывает на жизнь в селе. С основной работы нужной суммы часто не набирается, поэтому продают домашние продукты и не отказываются от шабашек: «Тут 500 рублей, там 500 рублей, на этом жить можно». Вот, например, «Семья в деревне». Большая часть видео — о насущном. Как отремонтировать тачку, на чем ездить за сеном и какие выбрать семена. Новости, конечно, тоже есть. Сынишка пошел в школу, наконец закончили укладывать на гараж кровлю, а корова первый раз родила двойню. Особо изысканного монтажа ждать не приходится: люди заняты другим.



В противовес — аккаунты о жизни в селе в заблокированной на территории страны соцсети. Судя по подписчикам (на минуточку, 1,6 миллионов), однозначный любимчик публики — Поля из деревки. Деревня там действительно есть, но главное — Поля. В коротких видео блогерша обнимается с козами, колет дрова и ходит в гости к соседкам. Выглядит при этом неожиданно: белый пуховичок, сумка через плечо, маникюр.

На третьем фото в профиле Поля позирует с козой в ободке с ушками. На лице — угольная маска, очищающая поры. Это рекламная интеграция с производителем косметики. Постом выше Поля показывает новые кольца вместе со своей подругой — бабой Маней. Подписчики не знают ни фамилии Поли, ни названия деревки.



Есть и варианты, больше приближенные к реальности. Рыжий фермер Даша показывает теплицы с рассадой, только что вылупившихся птенцов и запасы картошки. Жизнь действительно похожа на городскую: дома светлый ремонт, на стеллажах стоят традесканции и папоротники. Сама Даша тоже выглядит идеально, а её розовые резиновые сапожки остаются чистыми даже в коровнике.

Одно из двух: или у этой идеальной женщины есть суперспособности, или что-то остается за кадром. Но ведь работает! Сразу хочется переехать в деревню. Как там жить, правда, совершенно неясно.



Алина Ампелонская,

«Фонтанка.ру»