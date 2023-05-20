    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 14

    1 м/с, зап

    773мм

    54%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd79.91eur86.28

    Спецоперация на Украине

    Мэр Краснодара поручил проверить все караоке-клубы города из-за песни Верки Сердючки: новости СВО за 20 мая

    Главные события за прошедшие сутки

    472
    5 комментариев
    Мэру Краснодара не понравились строчки из гимна Украины в тексте песни Верки Сердючки
    Мэру Краснодара не понравились строчки из гимна Украины в тексте песни Верки СердючкиФото: Wikipedia.org
    ПоделитьсяПоделиться

    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 20 мая.

    Запрет Верки Сердючки

    Мэр Краснодара Евгений Наумов не одобрил репертуар одного из местных караоке-клубов и поручил проверить все подобные заведения города. Причина — прозвучавшая в клубе «Ля Мажор» песня Верки Сердючки «Гулянка», в которой есть строчки из гимна Украины. Мэр потребовал «исключить возможность подобных инцидентов».

    Полиция начала проверку. В заведении заявили, что в репертуаре нет песен на украинском языке.

    — С песней «Гулянка» Верки Сердючки звукорежиссер не успел сориентироваться, поскольку все куплеты поются на русском и по тексту они нейтральные. Как только прозвучал припев на украинском с недопустимым смыслом, песня была остановлена, — сообщила управляющая клуба.

    Пригожин заявил о взятии Бахмута

    Руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии под контроль города Артемовска (Бахмут) в Донецкой Народной Республике. С 25 мая «Вагнер» будет выводить свои подразделения из города на отдых и переподготовку, сообщил Пригожин. Город передадут Минобороны.

    Prigozhin_hat / T.me

    ВСУ опровергают заявление Пригожина.

    — Это неправда. Наши подразделения продолжают бои в Бахмуте, — сказал Reuters спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

    Приговор за помощь РФ

    Подростка на Украине приговорили к десяти годам лишения свободы за помощь российским военным. Об этом сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

    — Нам стало известно, что суд на Украине приговорил Владимира Маркина 2005 года рождения к десяти годам лишения свободы, — сказал Иван Мельников РИА Новости.

    Он назвал обвинения в адрес Владимира Маркина «абсурдными».

    Саммит G7

    В японском городе Хиросима прошел саммит Группы семи.

    Главные заявления лидеров G7 касаемо России и Украины:

    • подтвердили, что будут продолжать поддержку Украины и принимать меры для «повышения издержек» России, а также тех, кто поддерживает РФ;
    • призвали Иран отказаться от поддержки РФ в украинском конфликте и не передавать стране боевых беспилотников;
    • согласились с «исключительной важностью» реализации зерновой сделки, но выразили обеспокоенность действиями РФ в ее контексте.

    Байден и новая помощь Украине

    Президент США Джо Байден планирует объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи на 375 миллионов долларов. В пакет войдут артиллерийские снаряды, бронемашины и противотанковые вооружения, сообщила газета Politico.

    Издание со ссылкой на свои источники пишет, что Джо Байден выступит с этим заявлением после встречи в выходные с президентом Украины Владимиром Зеленским в Японии, где проходит саммит G7.

    Мэру Краснодара не понравились строчки из гимна Украины в тексте песни Верки Сердючки
    Мэру Краснодара не понравились строчки из гимна Украины в тексте песни Верки СердючкиФото: Wikipedia.org

    По теме

    УкраинаРоссияДжо БайденЕвгений ПригожинВагнер

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close