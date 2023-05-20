Мэр Краснодара поручил проверить все караоке-клубы города из-за песни Верки Сердючки: новости СВО за 20 мая

Мэру Краснодара не понравились строчки из гимна Украины в тексте песни Верки Сердючки Фото: Wikipedia.org Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



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Запрет Верки Сердючки Мэр Краснодара Евгений Наумов не одобрил репертуар одного из местных караоке-клубов и поручил проверить все подобные заведения города. Причина — прозвучавшая в клубе «Ля Мажор» песня Верки Сердючки «Гулянка», в которой есть строчки из гимна Украины. Мэр потребовал «исключить возможность подобных инцидентов». Полиция начала проверку. В заведении заявили, что в репертуаре нет песен на украинском языке.

— С песней «Гулянка» Верки Сердючки звукорежиссер не успел сориентироваться, поскольку все куплеты поются на русском и по тексту они нейтральные. Как только прозвучал припев на украинском с недопустимым смыслом, песня была остановлена, — сообщила управляющая клуба. Пригожин заявил о взятии Бахмута Руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии под контроль города Артемовска (Бахмут) в Донецкой Народной Республике. С 25 мая «Вагнер» будет выводить свои подразделения из города на отдых и переподготовку, сообщил Пригожин. Город передадут Минобороны.

Prigozhin_hat / T.me

ВСУ опровергают заявление Пригожина.

— Это неправда. Наши подразделения продолжают бои в Бахмуте, — сказал Reuters спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. Приговор за помощь РФ Подростка на Украине приговорили к десяти годам лишения свободы за помощь российским военным. Об этом сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.



— Нам стало известно, что суд на Украине приговорил Владимира Маркина 2005 года рождения к десяти годам лишения свободы, — сказал Иван Мельников РИА Новости. Он назвал обвинения в адрес Владимира Маркина «абсурдными». Саммит G7 В японском городе Хиросима прошел саммит Группы семи.

Главные заявления лидеров G7 касаемо России и Украины: подтвердили, что будут продолжать поддержку Украины и принимать меры для «повышения издержек» России, а также тех, кто поддерживает РФ;

призвали Иран отказаться от поддержки РФ в украинском конфликте и не передавать стране боевых беспилотников;



согласились с «исключительной важностью» реализации зерновой сделки, но выразили обеспокоенность действиями РФ в ее контексте. Байден и новая помощь Украине Президент США Джо Байден планирует объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи на 375 миллионов долларов. В пакет войдут артиллерийские снаряды, бронемашины и противотанковые вооружения, сообщила газета Politico.



Издание со ссылкой на свои источники пишет, что Джо Байден выступит с этим заявлением после встречи в выходные с президентом Украины Владимиром Зеленским в Японии, где проходит саммит G7.