Дайвер погиб в Волге. Его переехал катер

Погибшего дайвера нашли 20 мая в реке Волге в Энгельсском районе Саратовской области. Об этом рассказал начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.
По его словам, днём в службу 112 поступило сообщение, что у села Квасниковка рыбак обнаружил в воде труп. На место прибыли сотрудники областной службы спасения и подняли на берег тело 35-летнего мужчины. Его передали следственно-оперативной группе. По предварительным данным, как пишет Юрин, водолаза «переехал катер».
«На месте работают спасатели областной службы спасения, сотрудники полиции и следственного комитета. Все обстоятельства произошедшего выясняются», — отмечает он.