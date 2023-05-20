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    Дайвер погиб в Волге. Его переехал катер

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    Фото: Управление безопасности жизнедеятельности правительства Саратовской области
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    Погибшего дайвера нашли 20 мая в реке Волге в Энгельсском районе Саратовской области. Об этом рассказал начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.

    По его словам, днём в службу 112 поступило сообщение, что у села Квасниковка рыбак обнаружил в воде труп. На место прибыли сотрудники областной службы спасения и подняли на берег тело 35-летнего мужчины. Его передали следственно-оперативной группе. По предварительным данным, как пишет Юрин, водолаза «переехал катер».

    «На месте работают спасатели областной службы спасения, сотрудники полиции и следственного комитета. Все обстоятельства произошедшего выясняются», — отмечает он.

    Фото: Управление безопасности жизнедеятельности правительства Саратовской области

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    ДайверСаратовская областьВолга
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