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    В Испании рухнул истребитель F-18

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    18 комментариев

    Истребитель F-18 потерпел крушение на испанской авиабазе в Сарагосе, пилот успел катапультироваться, сообщает El Mundo 20 мая.

    Автор: El Mundo / YouTube

    По данным издания, авария произошла в 12:10 по местному времени, когда пилот выполнял показательные маневры над военной базой. Машина потеряла управление и резко начала падать. Пилот истребителя-бомбардировщика успел вовремя катапультироваться и остался жив. При госпитализации он находился в сознании, по предварительным данным, получил травмы ног. Его жизни ничего не угрожает.

    Причина аварии пока неизвестна. Пилот имеет больше 1000 часов налета.

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    Комментарии 18

    Гость20 Мая 2023 в 17:48
    Украинцы не обучаемы.
    +3−0
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