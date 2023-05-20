В Испании рухнул истребитель F-18

Истребитель F-18 потерпел крушение на испанской авиабазе в Сарагосе, пилот успел катапультироваться, сообщает El Mundo
Автор: El Mundo / YouTube
По данным издания, авария произошла в 12:10 по местному времени, когда пилот выполнял показательные маневры над военной базой. Машина потеряла управление и резко начала падать. Пилот истребителя-бомбардировщика успел вовремя катапультироваться и остался жив. При госпитализации он находился в сознании, по предварительным данным, получил травмы ног. Его жизни ничего не угрожает.
Причина аварии пока неизвестна. Пилот имеет больше 1000 часов налета.