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    На Коломяжском тушат центр содействия семейному воспитанию

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    Помощь пожарных понадобилась в центре для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Приморском районе Петербурга. Читатель «Фонтанки» показал, как тушат огонь на втором этаже.

    читатель «Фонтанки» Александр

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на Коломяжском проспекте, 34/1, поступил на пульт дежурного немногим позже четырёх часов дня. В здании вспыхнуло помещение площадью 30 квадратных метров, огонь охватил 20 «квадратов».

    По этому адресу находится центр содействия семейному воспитанию № 13. Судя по видео, пожар случился на втором этаже. На кадрах пожарные и редкие зеваки. На заднем фоне слышны детские голоса. По предварительным данным, в момент происшествия юных воспитанников в здании не было.

    К тушению привлекли три расчёта и 17 человек личного состава. «Сведения о пострадавших не поступали», — добавляют в ведомстве.

    UPD: В 16:43 пожар ликвидирован.

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