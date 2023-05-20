На Коломяжском тушат центр содействия семейному воспитанию

Помощь пожарных понадобилась в центре для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Приморском районе Петербурга. Читатель «Фонтанки» показал, как тушат огонь на втором этаже.
читатель «Фонтанки» Александр
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на Коломяжском проспекте, 34/1, поступил на пульт дежурного немногим позже четырёх часов дня. В здании вспыхнуло помещение площадью 30 квадратных метров, огонь охватил 20 «квадратов».
По этому адресу находится центр содействия семейному воспитанию
К тушению привлекли три расчёта и 17 человек личного состава. «Сведения о пострадавших не поступали», — добавляют в ведомстве.
UPD: В 16:43 пожар ликвидирован.