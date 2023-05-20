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    Петербуржцы показывают поезд в дыму на юге города. Пожар необычно длинный

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    3 комментария

    Три расчёта тушат траву, загоревшуюся в южной части Петербурга. Из высоток наблюдают за белым дымом, сквозь который едут поезда.

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    Вид из Купчино на железнодорожные пути и грузовой состав 20 мая показала читательница «Фонтанки». Дыма над полотном недалеко от развязки КАД с Витебским проспектом добавляют в соцсетях.

    В ГУ МЧС по Петербургу «Фонтанке» сообщили, что его источник — вспыхнувшая трава. К тушению привлекли три пожарных машины. Проливают участок примерно в триста метров.

    В очередной раз напоминать об опасности пала травы в МЧС начали в апреле. Брошенные спички, непотушенная сигарета, стеклянная бутылка и выжигание травы на полях и под деревьями рискуют стать причинами масштабных пожаров.

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    Комментарии 3

    Гость20 Мая 2023 в 16:39
    А обломки нашли?
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