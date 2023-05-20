Неопознанный объект вошёл в небо Турции. Отменены десятки рейсов

Неопознанный летающий объект стал причиной отмены десятков рейсов в аэропорту турецкого Газиантепа, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, пилоты двух пассажирских лайнеров и диспетчеры заметили НЛО 20 мая около 0:30 на высоте 2 743 метра. Чтобы исключить вероятность ЧП, полеты в аэропорту Газиантепа были приостановлены на несколько часов.



В итоге с ночи было отменено 26 рейсов в шестом по размере городе Турции. Возобновить авиасообщение удалось к 11:30. В ближайшее время ожидается официальное заявление властей по инциденту.

