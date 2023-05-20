    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 12

    3 м/с, зап

    775мм

    54%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd79.91eur86.28

    Удар такой, что вылетело стекло. На Невском подбили автобус

    80
    обсудить

    Неаккуратный водитель затруднил движение транспорта на Невском проспекте, поворачивая направо с Караванной улицы.

    ПоделитьсяПоделиться

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Организатора перевозок, в ДТП виновен водитель легкового автомобиля: он выезжал на главную дорогу и на полосе для общественного транспорта не пропустил автобус. Никто не пострадал.

    Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

    Судя по фотографиям читателя «Фонтанки» и очевидца из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте», удар был такой силы, что у легковушки вылетело заднее стекло. Автобус №3 встал, пассажирам пришлось выйти из него.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП с автобусомДТП в Петербурге
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close