Удар такой, что вылетело стекло. На Невском подбили автобус

Неаккуратный водитель затруднил движение транспорта на Невском проспекте, поворачивая направо с Караванной улицы.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Организатора перевозок, в ДТП виновен водитель легкового автомобиля: он выезжал на главную дорогу и на полосе для общественного транспорта не пропустил автобус. Никто не пострадал.
Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
Судя по фотографиям читателя «Фонтанки» и очевидца из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте», удар был такой силы, что у легковушки вылетело заднее стекло. Автобус №3 встал, пассажирам пришлось выйти из него.