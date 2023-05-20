Президент Молдавии обвинила Москву в попытках свержения правительства

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Москва весной будто бы пыталась «свергнуть» правительство в Кишиневе, чтобы к власти там пришли пророссийские силы. Об этом 20 мая сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Moldova1.

По словам Санду, планы РФ провалились, но президент считает, что попытки свержения будут возобновлены. Впрочем, конкретной информацией глава республики не располагает.

«Будут предприняты новые попытки, так как планы Кремля очевидны — это смена правительства в Кишиневе на пророссийское и использование Республики Молдова против Украины», — сказала Санду.