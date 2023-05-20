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    Калиниградская «Балтика» впервые за 25 лет вышла в РПЛ

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    Футбольный клуб «Балтика» из Калининграда обеспечил себе выход в премьер-лигу российского чемпионата. Об этом пишет «Коммерсантъ» 19 мая.

    Счет по нулям в игре «Алании» и «Акрона» в Первой лиге обеспечил «Балтике» дострочный выход в премьер-лигу. Команда из Калининграда не попадала в высший дивизион с 1998 года.

    «Балтику» тренирует бывший футболист «ЦСКА» и российской сборной Сергей Игнашевич, она на первом месте в Первой лиге с 64-ю очками в 31-м матче.

    Впереди у «Балтики» игра с казанским «Рубином», который в турниртой таблице на втором месте.

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