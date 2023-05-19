КамАЗ едва не снес инспектора. Появилось жуткое видео аварии на «Коле» с участием машины ДПС

Паблик «Дорожный инспектор» опубликовал 19 мая видео с регистратора, на котором запечатлена авария на «Коле» с участием грузовика, гражданского легкового автомобиля и патрульного.
Судя по кадрам, инспектор, который работал на 47-м километре, может теперь праздновать второй день рождения. КамАЗ, водитель которого потерял управление из-за пенсионера на SsangYong, едва не раздавил полицейского. К счастью, сотрудник правоохранительных органов успел отбежать в сторону. Авария обошлась без жертв и пострадавших, повреждены только машины.
«76-летний водитель не уступил дорогу грузовику под управлением 32-летнего мужчины. После столкновения с легковой машиной грузовик продолжил движение и совершил наезд на припаркованные на обочине автомобиль Hyundai Creta и служебный автомобиль сотрудников полиции», - прокомментировали аварию в ГУ МВД региона.