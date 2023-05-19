    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 10

    1 м/с, зап

    774мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd79.91eur86.28

    КамАЗ едва не снес инспектора. Появилось жуткое видео аварии на «Коле» с участием машины ДПС

    496
    4 комментария

    Паблик «Дорожный инспектор» опубликовал 19 мая видео с регистратора, на котором запечатлена авария на «Коле» с участием грузовика, гражданского легкового автомобиля и патрульного.

    Судя по кадрам, инспектор, который работал на 47-м километре, может теперь праздновать второй день рождения. КамАЗ, водитель которого потерял управление из-за пенсионера на SsangYong, едва не раздавил полицейского. К счастью, сотрудник правоохранительных органов успел отбежать в сторону. Авария обошлась без жертв и пострадавших, повреждены только машины.

    «76-летний водитель не уступил дорогу грузовику под управлением 32-летнего мужчины. После столкновения с легковой машиной грузовик продолжил движение и совершил наезд на припаркованные на обочине автомобиль Hyundai Creta и служебный автомобиль сотрудников полиции», - прокомментировали аварию в ГУ МВД региона.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close