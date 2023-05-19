Несколько взрывов прогремело в Мариуполе

В пятницу вечером в Мариуполе прогремели несколько взрывов. По предварительной информации, что-то произошло в районе старого аэропорта. Об этом 19 мая сообщает ТАСС со ссылкой на представителя силовиков ДНР.

«Несколько взрывов прогремело в юго-западной части Мариуполя вблизи старого аэропорта. Причины и последствия уточняются», — рассказал собеседник агентства.

В телеграм-канале распространяются видео взрывов. Одно из них опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. На кадрах видна огненная вспышка вдалеке.