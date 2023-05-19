    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 10

    1 м/с, зап

    774мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd79.91eur86.28

    Несколько взрывов прогремело в Мариуполе

    2421
    16 комментариев

    В пятницу вечером в Мариуполе прогремели несколько взрывов. По предварительной информации, что-то произошло в районе старого аэропорта. Об этом 19 мая сообщает ТАСС со ссылкой на представителя силовиков ДНР.

    «Несколько взрывов прогремело в юго-западной части Мариуполя вблизи старого аэропорта. Причины и последствия уточняются», — рассказал собеседник агентства.

    В телеграм-канале распространяются видео взрывов. Одно из них опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. На кадрах видна огненная вспышка вдалеке.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 16

    Гость19 Мая 2023 в 23:12
    "Штормит" в казармах...
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    16
    close