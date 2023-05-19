«Незбагойные сорванцы». В шведской семье лемуров Ленинградского зоопарка пополнение

Ленинградский зоопарк 19 мая показал малышей кошачьих лемуров, которые родились в апреле и марте. Детеныши появились у самок Нимфы и Атреи от самца Алфея. Пол у приматов определять пока рано, но они уже вовсю резвятся, интересуются окружающим миром и прыгают на шеи сородичей.
«Лемуры — социальные животные, и все члены семейства очень дружелюбно отнеслись к пополнению. Алфей, Нимфа и Атрея стараются уделять крошкам как можно больше внимания, а другие члены группы помогают ухаживать за детенышами и с удовольствием играют с ними», — рассказали в зоопарке.