В Москве арестовали юного рецидивиста, который с ножом напал на сотрудника ФСИН

18-летний молодой человек отправлен под стражу после нападения на сотрудника ФСИН. Он признал вину, но просился домой.

Как пишет MSK1, подозреваемого арестовали 19 мая. Три дня назад к нему домой пришел сотрудник ФСИН, который должен был проверить, соблюдает ли он условия домашнего ареста — юноша был под следствием за нападение с ножом.

По не называемым причинам москвич решил повторить свой опыт, кухонный нож он воткнул в шею и два раза в тело сотрудника. Ему удалось скрыться, но вскоре парня нашли и задержали.

Он арестован по делу о покушении на жизнь сотрудника и умышленное причинение тяжкого вреда.