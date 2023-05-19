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    В Москве арестовали юного рецидивиста, который с ножом напал на сотрудника ФСИН

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    2 комментария

    18-летний молодой человек отправлен под стражу после нападения на сотрудника ФСИН. Он признал вину, но просился домой.

    Как пишет MSK1, подозреваемого арестовали 19 мая. Три дня назад к нему домой пришел сотрудник ФСИН, который должен был проверить, соблюдает ли он условия домашнего ареста — юноша был под следствием за нападение с ножом.

    По не называемым причинам москвич решил повторить свой опыт, кухонный нож он воткнул в шею и два раза в тело сотрудника. Ему удалось скрыться, но вскоре парня нашли и задержали.

    Он арестован по делу о покушении на жизнь сотрудника и умышленное причинение тяжкого вреда.

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    Комментарии 2

    Гость19 Мая 2023 в 21:14
    И опять не мигрант... 🤨
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