«Арбузный король» отсидел свои десять, а Петербург его встретил убийственно

После уже забытой Петербургом ресторанной войны осужденный к 10 годам за убийство бизнесмен Алиев должен был выйти на свободу 9 мая. Но накануне конца срока уголовный розыск вероломно напомнил ему об убийстве его же управляющего финансами. «Фонтанка» узнала, за что человека отправили на тот свет.

Следственный комитет Петербурга предъявил заказ на убийство 58-летнему петербуржцу Ильхану Алиеву. Ситуация непростая, тема требует ссылок на прошлое.

Вспомним, что еще с десяток лет назад в Петербурге шла реальная война за сферы влияния на рынке уличной торговли фруктами, а уроженцы Азербайджана активно враждовали между собой и на ниве ресторанного бизнеса. Наконец, в 2013 году были задержаны самые энергичные из них, в том числе и Ильхан Алиев, вошедший в историю под псевдонимом «арбузный король». В результате его осудили к 10 годам, в том числе за заказное убийство. Потихоньку город забыл о тех страстях.



По информации «Фонтанки», недавно у Алиева должны были совпасть две шикарные даты: 8 мая — день рождения, а 9 мая — конец полностью отсиженного срока. Первое случилось, но следующий день испортил предыдущий. Не дожидаясь выхода, в Крестах ему вменили заказ на убийство его хорошего знакомого Джафарова.

Осенью 2006 года на Суздальском проспекте Джафарова убили из пистолета. Он работал управляющим многих бизнес-процессов Алиева.

Сегодня, по версии следствия, картина выглядит так: Джафарова заподозрили в работе на свой карман, то есть создании на базе фруктовой империи своего теневого заработка. В неформальном мире за такими вариантами часто следует расправа. Чтобы не повадно было следующим. СК Петербурга убежден, что Алиев и отдал этот приказ.

