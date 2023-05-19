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    Роскомнадзор просит суд оштрафовать WhatsApp за отказ удалять сообщения про наркотики

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    Мировой судья в Москве рассмотрит протокол Роскомнадзора к WhatsApp. Еще один составлен к «Википедии».

    Как сообщает «Интерфакс» 19 мая, материалы зарегистрированы, но пока не приняты к производству. Мессенджер провинился тем, что не стал удалять информацию о продаже наркотиков.

    Владельцы «Википедии» могут ответить штрафом за то, что не удаляют «фейки о спецоперации».

    Протоколы составлены по ч.2 ст.13.41 КоАП. Штраф может составить до 4 млн рублей.

    Это восьмая административка «Википедии», за статьи про Россию и Украину их оштрафовали уже на 8,4 млн рублей.

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