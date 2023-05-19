В Петербурге спасли бобра Фиделя, попавшего в колодец для ливневых стоков

Бобер попал в «неловкую жизненную ситуацию» в Красногвардейском районе Петербурга. Он попал в колодец для ливневых стоков, и ему понадобилась помощь.

О спасении бобра 19 мая рассказывает пресс-служба комитета по природопользованию. Участок, где животное попало в беду, находится в аренде, там сейчас идет благоустройство — будут организованы зоны отдыха, мангальные зоны и SUP-станции. Опасные участки накрывают деревянным настилом, но он не помешал бобру пробраться в колодец. Оттуда уберут мусор и снова накроют настилом, «утяжелив» его.

Оказалось, что этого бобра частенько видели в тех местах и назвали Фиделем. Теперь он отправился изучать просторы реки Охта.



В комитете напоминают, что попавшему в беду животному не стоит помогать самостоятельно — лучше позвонить по телефону мобильной экологической службы комитета по телефону 417–59–36.