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    В Петербурге спасли бобра Фиделя, попавшего в колодец для ливневых стоков

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    Бобер попал в «неловкую жизненную ситуацию» в Красногвардейском районе Петербурга. Он попал в колодец для ливневых стоков, и ему понадобилась помощь.

    Официальный телеграм-канал комитета по природопользованию Санкт-Петербурга ПриродоВеды

    О спасении бобра 19 мая рассказывает пресс-служба комитета по природопользованию. Участок, где животное попало в беду, находится в аренде, там сейчас идет благоустройство — будут организованы зоны отдыха, мангальные зоны и SUP-станции. Опасные участки накрывают деревянным настилом, но он не помешал бобру пробраться в колодец. Оттуда уберут мусор и снова накроют настилом, «утяжелив» его.

    Оказалось, что этого бобра частенько видели в тех местах и назвали Фиделем. Теперь он отправился изучать просторы реки Охта.

    В комитете напоминают, что попавшему в беду животному не стоит помогать самостоятельно — лучше позвонить по телефону мобильной экологической службы комитета по телефону 417–59–36.

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    ЖивотныеСанкт-ПетербургКомитет по природопользованию
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