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    МВД объявило в розыск гаагского прокурора, который ходатайствовал об аресте Путина

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    Прокурор Карим Ахмад Хан попал в базу розыска МВД России, обратили внимание СМИ 19 мая. У него нет особых примет.

    Карим Хан объявлен в розыск по статье УК. Карточка из базы содержит его фото, дату рождения, пометку, что он англичанин и родом из Эдинбурга.

    В отношении Хана СК возбудил несколько уголовных дел в конце марта. Его подозревают в привлечении к ответственности заведомо невиновного и в приготовлении к нападению на представителя иностранного государства с целью осложнения международных отношений.

    В действиях судей, которые удовлетворили ходатайства Хана об аресте Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовы-Беловой, СК усматривал заведомо незаконное заключение под стражу, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений.

    Ордер на арест Путина был выписан Международным уголовным судом в Гааге 17 марта.

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    Гость19 Мая 2023 в 18:59
    позорные
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