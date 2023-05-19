МВД объявило в розыск гаагского прокурора, который ходатайствовал об аресте Путина

Прокурор Карим Ахмад Хан попал в базу розыска МВД России, обратили внимание СМИ 19 мая. У него нет особых примет.

Карим Хан объявлен в розыск по статье УК. Карточка из базы содержит его фото, дату рождения, пометку, что он англичанин и родом из Эдинбурга.

В отношении Хана СК возбудил несколько уголовных дел в конце марта. Его подозревают в привлечении к ответственности заведомо невиновного и в приготовлении к нападению на представителя иностранного государства с целью осложнения международных отношений.

В действиях судей, которые удовлетворили ходатайства Хана об аресте Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовы-Беловой, СК усматривал заведомо незаконное заключение под стражу, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений.