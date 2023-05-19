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    Сквер на Морской набережной «благоустроили» свалкой. Высаженные деревья в нем погибли

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    В сквере на Морской набережной, напротив дома №45 по соседству со скейтпарком, образовалась несанкционированная свалка. Хвойные деревья, высаженные на территории, погибли. Об этом 19 мая «Фонтанке» рассказал читатель Денис.

    «Погибшие хвойные и отдыхающие среди мусора – новое общественное пространство на В.О.», – констатировал очевидец.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Скейтпарк вместе с новым рекреационным пространством открыли осенью 2022 года. На 4,5 сотнях квадратных метров разместились, кроме площадки для скейтеров, скамейки, трибуны, площадка для игры в стритбол и зона отдыха с хвойными и лиственными деревьями. Благоустройство территории было выполнено в рамках проекта «Твой бюджет».

    В администрации Василеостровского района редакции не смогли оперативно прокомментировать, по какой причине в зоне отдыха скопился мусор и погибли деревья, а также в какие сроки планируется привести пространство в порядок.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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