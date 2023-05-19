Сквер на Морской набережной «благоустроили» свалкой. Высаженные деревья в нем погибли

В сквере на Морской набережной, напротив дома №45 по соседству со скейтпарком, образовалась несанкционированная свалка. Хвойные деревья, высаженные на территории, погибли. Об этом 19 мая «Фонтанке» рассказал читатель Денис.
«Погибшие хвойные и отдыхающие среди мусора – новое общественное пространство на В.О.», – констатировал очевидец.
Скейтпарк вместе с новым рекреационным пространством открыли осенью 2022 года. На 4,5 сотнях квадратных метров разместились, кроме площадки для скейтеров, скамейки, трибуны, площадка для игры в стритбол и зона отдыха с хвойными и лиственными деревьями. Благоустройство территории было выполнено в рамках проекта «Твой бюджет».
В администрации Василеостровского района редакции не смогли оперативно прокомментировать, по какой причине в зоне отдыха скопился мусор и погибли деревья, а также в какие сроки планируется привести пространство в порядок.